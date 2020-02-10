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تجربة محاكاة الرحلة الفضائية الطويلة تنطلق في نوفمبر المقبل بموسكو

الفضاء

تجربة محاكاة الرحلة الفضائية الطويلة تنطلق في نوفمبر المقبل بموسكو
Sputnik Ilia Pitalev
صورة ارشيفية
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تنطلق المرحلة الثانية من تجربة SIRIUS العازلة الدولية لمحاكاة الرحلة الفضائية طويلة الأمد يوم 19 نوفمبر في موسكو وتستغرق 8 أشهر.

وقال مدير المشروع رجل الأعمال الروسي مارك بيلاكوفسكي إن فريق العلماء من معهد الطب والبيولوجيا الروسي ووكالة ناسا الأمريكية يقومون الآن بإعداد برنامجها العلمي.

تجربة محاكاة الرحلة الفضائية الطويلة تنطلق في نوفمبر المقبل بموسكو
Sputnik Maksim Blinov
صورة أرشيفية

وأبدى العلماء من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا  والتشيك وبيلاروس والإمارات العربية وأستراليا واليابان رغبة  بالمشاركة في التجربة.

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وقال بيلاكوفسكي إن طاقم المركبة الفضائية الافتراضية سيضم 6 متطوعين (رواد فضاء)، بمن فيهم قائد الطاقم والطبيب الروسيان اللذان سيقضيان 8 أشهر في حجرة معزولة تماما عن العالم وفي ظروف نقص الموارد ومواد الغذاء والماء والأدوات الصحية .

وقد وردت طلبات بالمشاركة في التجربة كمتطوعين من بيلاروس والهند والولايات المتحدة وسلوفاكيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من البلدان. أما قائد الطاقم فسيكون من رواد الفضاء السابقين.

يذكر أن المرحلة الأولى للتجربة التي استغرقت 4 أشهر انتهت في يوليو الماضي. وقام المشاركون فيها بمحاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر والهبوط على سطحه. أما عام 2022 فسيشهد إجراء المرحلة الثالثة الختامية لتجربة SIRIUS والتي تستغرق 12 شهرا.

المصدر: تاس  

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