عالم روسي يقترح استخدامات جديدة لمسبار Spektr-M

أشار عالم الفيزياء النووية في جامعة موسكو الحكومية، ألكسندر بانوف، إلى أن مسبار Spektr-M من الممكن أن يستخدم في البحث عن آثار لحضارات غير أرضية في حال لوكانت موجودة أصلا.

وفي مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية قال العالم: "يمكن لتلسكوب Spektr-M البحث عن هياكل كبيرة تابعة لحضارات غير أرضية في حال لو كانت تلك الحضارات موجودة أصلا، مثل هذه الهياكل يجب أن تظهر في نطاق الأشعة ما تحت الحمراء إذا احتفظت بدرجات حرارة معينة ناجمة عن وجود نشاط حيوي أو كائنات حية بداخلها، وهذا الاستخدام لـ Spektr-M هو جزء من مشروع Millimetron الذي يدخل فيه هذا المسبار.

واستذكر العالم خلال المقابلة موضوع نجم "تابي" في "كوكبة الدجاجة" الفضائية، وقال إن هذا النجم لوحظت عليه سابقا علامات تشير إلى فترات لمعان غير اعتيادية، وكانت هناك احتمالات أن هذه التغيرات في اللمعان قد تكون دليلا على وجود أجسام أو هياكل فضائية تابعة لحضارات غير أرضية، لكن لا توجد دلائل علمية تؤكد صحة الأمر.

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وSpektr-M هو مسبار طوله 10 أمتار طورته روسيا لدراسة الأجسام الفضائية المختلفة، ويعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء التي تتراوح أطوال موجاتها ما بين 0.02 و17 ملم.

وبمساعدة هذا المسبار يأمل العلماء بالحصول على بيانات تتعلق بتركيب وبنية الكون، وتطور المجرات، ومعلومات عن الكواكب والنجوم والغبار الكوني، وكذلك الأجسام ذات الجاذبية العالية وحقولها الكهرومغناطيسية.

أما مشروع Millimetron العلمي الروسي الذي سيشارك فيه هذا المسبار فكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العملي عام 2019، لكن العملية أجلت حتى 2027، ليصبح هذا المشروع جزءا من البرنامج الفدرالي الروسي في المستقبل للفضاء.

المصدر: نوفوستي