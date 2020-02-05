روسيا تطور طابعات 3D تعمل في الفضاء

بدأت مؤسسة "الدراسات المتقدمة" الروسية بالتعاون مع "روس كوسموس" لإنتاج طابعة ثلاثية الأبعاد مخصصة للعمل في الفضاء

وتبعا لمدير المؤسسة، فيتالي دافيدوف، فإن الطابعة الجديدة التي يطورها الخبراء من المؤسستين من المفترض أن ترسل إلى المحطة الفضائية الدولية ليتم اختبارها في ظروف انعدام الجاذبية، وبعد التأكد من فعاليتها من المفترض أن تصنع منها نسخ ستستخدم في صناعة أجزاء الهياكل الكبيرة اللازمة لعمليات البناء على القمر والمريخ.

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وأضاف دافيدوف "يشاركنا في تطوير هذه الطابعة خبراء من شركة تيخنوماش الروسية التابعة لروس كوسموس، وقد بدأنا العمل على تطوير تقنيات جديدة متقدمة، وهدفنا المستقبلي تطوير آلة قادرة على العمل في الفضاء الخارجي، لتكون قادرة أيضا على تصنيع عناصر خارجية ستركب على المحطة الفضائية الدولية، بما في ذلك الهوائيات الكبيرة".

وتذكر أن شركة Made in Space الأمريكية كانت قد أرسلت مثل هذا النوع من الطابعات إلى المحطة الفضائية الدولية لاختبارها هناك عام 2014، أما روسيا فكانت أول دولة في العالم تمكنت من استخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد على متن المحطة الفضائية لطباعة أنسجة حية قد تستخدم مستقبلا لعلاج البشر والحيوانات.

المصدر: تاس