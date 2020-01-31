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خلل فني في القمر العسكري الأمريكي

الفضاء

خلل فني في القمر العسكري الأمريكي
ESA/NASA - L.Parmitano
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن إحدى لوائح البطاريات الشمسية للقمر العسكري الأمريكي STPSat-4 ، الذي أطلق من على متن المحطة الفضائية الدولية، لم تنفتح.

ويذكر أن ناسا أعلنت يوم الأربعاء عن نجاح عملية إطلاق القمر STPSat-4 من المحطة الفضائية الدولية، لحساب القوات الجوية الأمريكية.

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ويشير موقع ناسا، إلى أن أحد ألواح البطاريات الشمسية لم تنفتح بعد إطلاق القمر. ومع ذلك يأمل الخبراء في أن يساعد تغير درجات الحرارة مع الوقت على انفتاحها.

وهذا القمر مزود بأجهزة لاختبار المناخ الفضائي وهوائيات لمتابعة الأقمار الصناعية والنجوم، وبطاريات شمسية.

المصدر: نوفوستي

 

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