إطلاق قمر صناعي أمريكي للأغراض العسكرية من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن إطلاق القمر الصناعي STPSat-4 لصالح سلاح الجو الأمريكي، إلى مداره يوم الأربعاء 29 يناير الجاري من على متن المحطة الفضائية الدولية.

وتشير ناسا إلى أن عملية إطلاق القمر جرت بمساعدة منظومة Cyclops من خارج الوحدة اليابانية Kibo.

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ويذكر أن القمر STPSat-4 نقل إلى المحطة الفضائية الدولية في شهر نوفمبر 2019 على متن مركبة الشحن الفضائية Cygnus. وذلك ضمن إطار برنامج الاختبارات التكنولوجية للقوات الجوية الأمريكية في الفضاء، والقمر مزود بأجهزة لاختبار أجهزة الاستشعار لمناخ الفضاء، وبطاريات شمسية، وهوائيات وأجهزة استشعار لمراقبة الأقمار الصناعية والنجوم.

المصدر: نوفوستي