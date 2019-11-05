Cygnus تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية

نجحت مركبة Cygnus الأمريكية في الـ 4 من نوفمبر الجاري في الالتحام بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية.

وقالت وكالة ناسا في موقعها الرسمي على الإنترنت إن المركبة أوصلت إلى المحطة 3720 كلغ من البضائع والمعدات اللازمة لإجراء البحوث ووجود الرواد على متن المحطة.

ومن بين أبرز ما حملته Cygnus إلى المحطة سترات AstroRad Vest الواقية المخصصة لحماية الرواد من الإشعاعات الكونية الضارة، والتي من المفترض أن يختبرها رواد المحطة ويعطون ملاحظاتهم حولها لكي تطور وتعدل وتصبح معتمدة بالنسبة للرواد الذين سيتوجهون في رحلات مستقبلية نحو القمر والمريخ.

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كما حملت هذه المركبة إلى المحطة فرنا كهربائيا من نوع Zero G Oven، ليتم اختباره هناك، وأبرز ما يميزه هو أن درجة حرارة تسخينه تبلغ ضعف درجة حرارة تسخين الأفران المتوفرة على متن المحطة الفضائية حاليا.

ونقلت إلى الرواد هناك بعض المعدات اللازمة لإصلاح مطياف ألفا المغناطيسي المثبت على سطح المحطة، والمفترض أن يصلح في مهمة خاصة قبل نهاية العام الجاري.

وأوصلت أيضا معدات لازمة لإجراء تجارب مشروع Made In Space Recycle الذي يهدف إلى إعادة تدوير النفايات في الفضاء وإعادة تصنيعها بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد.

المصدر: نوفوستي