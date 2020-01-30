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روسيا تختبر أجزاء صواريخ "سويوز-5"

الفضاء

روسيا تختبر أجزاء صواريخ
Sputnik ilya makarov
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أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد سيختبرون هذا العام أجزاء من صواريخ "سويوز-5" الفضائية الجديدة.

وفي تصريح لوكالة "تاس" الروسية قال المصدر: "إن جزءا من الاختبارات التي ستخضع لها أجزاء المرحلة الأولى من صواريخ سويوز-5 سيجري في معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية في روسيا، التابع لمؤسسة روس كوسموس الفضائية".

وأضاف: "تشير الخطط  الحالية إلى أن الخبراء في المعهد سيختبرون أجزاء الصواريخ المذكورة في شهر أغسطس العام الجاري، لكن من الممكن إعادة جدولة هذه الخطط، وحاليا تجري الأعمال في موعدها المحدد، ويتم تصنيع الخزانات والأجزاء التي تصل ما بين الخزانات، والعديد من الأجزاء التي ستركب على المرحلة الأولى من هذه الصواريخ، أما فيما يتعلق بتصور المرحلة الثانية فيجري العمل على تحضير الوثائق اللازمة".

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وأشار المصدر إلى أن اختبارات الأجزاء المذكورة ستتم في منشآت هذا المعهد بالذات كونها مجهزة بمعدات مناسبة ومتطورة تناسب تلك الاختبارات".

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "إينيرغيا" الروسية تعمل على تطوير صواريخ "سويوز-5" متوسطة الثقل في إطار مشروع "بايتريك" المشترك مع كازاخستان، لتطلق من قاعدة "بايكونور" الفضائية، ويعمل الطرف الثاني على تطوير البنى التحتية اللازمة لعمليات الإطلاق.

المصدر: تاس

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