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"سبيس إكس" تطلق اليوم 60 قمرا إلى الفضاء

الفضاء

Reuters CLH/
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أنها تستعد اليوم الأربعاء لإطلاق 60 قمرا صناعيا صغيرا دفعة واحدة إلى الفضاء.

وقالت الشركة في صفحتها على تويتر إن إطلاق الأقمار التابعة لمنظومة Starlink من المفترض أن يجري في 29 يناير الجاري، من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، في تمام الساعة 9:06 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (17:06 بتوقيت موسكو).

وأشارت الشركة إلى أن إطلاق الأقمار المذكورة كان قد أجل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كان من المقرر أن ترسل إلى الفضاء في 20 يناير الجاري، ثم أجلت العملية إلى الـ 28 من الشهر نفسه، ثم تأجلت إلى اليوم.

ويهدف مشروع Starlink إلى إطلاق آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء، لتسبح في مدارات تتراوح ارتفاعاتها ما بين 328 و580 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطق الكرة الأرضية بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

وبدأ تنفيذ هذا المشروع في 22 من فبراير 2018 ، وأطلق أول 60 قمرا تابعا لمنظومته في مايو العام الماضي، ويقدر الخبراء أن تصل كلفته إلى 10 مليارات دولار.

المصدر: تاس

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