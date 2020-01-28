الرواد يصلحون مطياف ألفا على المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة "ناسا" في موقعها الرسمي أن رائدين من طاقم المحطة الفضائية الدولية أنجزا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح لإصلاح مطياف ألفا المثبت على المحطة.

وقال بيان صادر عن الموقع "إن رائدي الفضاء الأمريكي أندرو مورغان، والإيطالي، لوكا بارميتانو، خرجا في الـ 25 من يناير الجاري من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة ناجحة استطاعا خلالها إصلاح الأعطال في مطياف ألفا التابع للمحطة".

وأضاف البيان "عاد الرائدان إلى المحطة في تمام الساعة 13:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:20 بتوقيت موسكو)، بعد أن أمضيا 6 ساعات و16 دقيقة في الفضاء المفتوح، قاما خلالها بمعاينة أنابيب منظومة التبريد التابعة لمطياف ألفا، والتي تم وصلها في ديسمبر الفائت بمنظومة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون المسال، وأصلحا أحد الثقوب فيها، كما أعادا تثبيت الدرع الواقي للمطياف".

After more than 5 hours and 2 minutes outside the International @Space_Station today, @astro_luca now officially holds the European record for the longest cumulative spacewalking time. Congratulations Luca! pic.twitter.com/XA72WAdPKf — Human Spaceflight (@esaspaceflight) January 25, 2020

ويعتبر مطياف ألفا المغناطيسي المركب على المحطة الفضائية الدولية من أكثر أجهزة استكشاف الفضاء تطورا، وشارك في تطويره 56 جامعة من 16 دولة من بينها روسيا.

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وأطلق هذا المطياف إلى المحطة في مايو 2011 على متن مركبة Endeavour، وكان من المفترض أن يعمل دون أي مشاكل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 18 سنة، لكن بعض الأعطال بدأت بعد 3 سنوات مند دخوله الخدمة.

المصدر: نوفوستي