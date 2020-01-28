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الرواد يصلحون مطياف ألفا على المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

الرواد يصلحون مطياف ألفا على المحطة الفضائية الدولية
Nasa
صورة أرشيفية
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أعلنت وكالة "ناسا" في موقعها الرسمي أن رائدين من طاقم المحطة الفضائية الدولية أنجزا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح لإصلاح مطياف ألفا المثبت على المحطة.

وقال بيان صادر عن الموقع "إن رائدي الفضاء الأمريكي أندرو مورغان، والإيطالي، لوكا بارميتانو، خرجا في الـ 25 من يناير الجاري من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة ناجحة استطاعا خلالها إصلاح الأعطال في مطياف ألفا التابع للمحطة".

وأضاف البيان "عاد الرائدان إلى المحطة في تمام الساعة 13:20 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:20 بتوقيت موسكو)، بعد أن أمضيا 6 ساعات و16 دقيقة في الفضاء المفتوح، قاما خلالها بمعاينة أنابيب منظومة التبريد التابعة لمطياف ألفا، والتي تم وصلها في ديسمبر الفائت بمنظومة تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون المسال، وأصلحا أحد الثقوب فيها، كما أعادا تثبيت الدرع الواقي للمطياف".

ويعتبر مطياف ألفا المغناطيسي  المركب على المحطة الفضائية الدولية من أكثر أجهزة استكشاف الفضاء تطورا، وشارك في تطويره 56 جامعة من 16 دولة من بينها روسيا.

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وأطلق هذا المطياف إلى المحطة في مايو 2011 على متن مركبة Endeavour، وكان من المفترض أن يعمل دون أي مشاكل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 18 سنة، لكن بعض الأعطال بدأت  بعد 3 سنوات مند دخوله الخدمة.

المصدر: نوفوستي

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