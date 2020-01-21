رواد ناسا ينجزون مهمة جديدة في الفضاء المفتوح

تمكنت رائدتا الفضاء التابعتان لوكالة ناسا، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، من الخروج من المحطة الفضائية الدولية وإنجاز مهمة جديدة في الفضاء المفتوح.

وقال بيان صادر عن ناسا "إن الرائدتين، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، خرجتا من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح يوم الاثنين 20 يناير الجاري، وعادتا إلى المحطة في تمام الساعة 1:16 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (21:16 بتوقيت موسكو)، بعد مهمة استغرقت 6 ساعات و 40 دقيقة".

وخلال المهمة قامت الرائدتان باستبدال بعض البطاريات القديمة المثبتة على سطح المحطة بأخرى تعمل بالليثيوم، بكفاءة أكبر، ومخصصة لتخزين الطاقة المستمدة من ألواح الطاقة الشمسية.

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كما أشار بيان الوكالة إلى أن هذه المهمة كانت سادس مهمة تخرج فيها كريستينا كوك إلى الفضاء المفتوح، وثلث مهمة من هذا النوع بالنسبة لرائدة الفضاء، جيسيكا مائير.

وتجدر الإشارة إلى أن الرائدتين المذكورتين قد خرجتا إلى الفضاء المفتوح في مهمة مماثلة في 15 يناير الجاري، استمرت ست ساعات ونصف الساعة.

المصدر: نوفوستي