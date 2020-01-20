الهند تنجح بإطلاق قمر جديد إلى الفضاء
أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن قمر الاتصالات الجديد GSAT-30 وصل مداره الفضائي بنجاح.
وقالت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر" إن صاروخا من نوع Ariane 5 انطلق مساء الجمعة 17 يناير الجاري من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، وحمل على متنه قمر GSAT-30 الهندي وأوصله إلى مداره الفضائي بنجاح.
India's communication satellite #GSAT30 was successfully launched into a Geosynchronous Transfer Orbit by #Ariane5#VA251.— ISRO (@isro) 16 января 2020 г.
Thanks for your support !!!
For details please visit: https://t.co/FveT3dGuo6
Image Courtesy: Arianespace pic.twitter.com/67csn0zZq7
وأوضحت المنظمة أن القمر المذكور الذي يزن 3.4 طن، سيعمل في الفضاء لمدة 15 سنة كقمر اتصالات متعدد الاستخدامات، وسيوفر البث الفضائي للقنوات التلفزيونية لأنظمة DTH و VSAT، وستشمل تغطية إشاراته شبه القارة الهندية بأكملها، ودول الخليج العربي، وعددا كبيرا من الدول الآسيوية، إضافة لأستراليا.
وأشارت شركة Arianespace الأوروبية المتخصصة بشؤون الفضاء إلى أن صاروخ Ariane 5 الذي انطلق مؤخرا من "كورو" حمل على متنه أيضا قمرا فرنسيا للاتصالات.
المصدر: تاس