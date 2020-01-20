الهند تنجح بإطلاق قمر جديد إلى الفضاء

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن قمر الاتصالات الجديد GSAT-30 وصل مداره الفضائي بنجاح.

وقالت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر" إن صاروخا من نوع Ariane 5 انطلق مساء الجمعة 17 يناير الجاري من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، وحمل على متنه قمر GSAT-30 الهندي وأوصله إلى مداره الفضائي بنجاح.

وأوضحت المنظمة أن القمر المذكور الذي يزن 3.4 طن، سيعمل في الفضاء لمدة 15 سنة كقمر اتصالات متعدد الاستخدامات، وسيوفر البث الفضائي للقنوات التلفزيونية لأنظمة DTH و VSAT، وستشمل تغطية إشاراته شبه القارة الهندية بأكملها، ودول الخليج العربي، وعددا كبيرا من الدول الآسيوية، إضافة لأستراليا.

وأشارت شركة Arianespace الأوروبية المتخصصة بشؤون الفضاء إلى أن صاروخ Ariane 5 الذي انطلق مؤخرا من "كورو" حمل على متنه أيضا قمرا فرنسيا للاتصالات.

المصدر: تاس