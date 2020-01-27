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تأجيل إطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى 6 فبراير

الفضاء

تأجيل إطلاق قمر صناعي عسكري روسي إلى 6 فبراير
Sputnik Pavel Lvov
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل الإعلام الروسية الجمعة في 24 يناير بتأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي "ميريديان – إم" متوقعة موعدا آخر لإطلاق الصاروخ.

وقال مصدر في الصناعة الفضائية الروسية إن موعد إطلاق القمر الصناعي العسكري قد يحدد فيما بعد. وسيتم الإعلان عنه عما قريب. فيما أشار المصدر إلى سبب تأجيل إطلاق الصاروخ وهو خلل في الأجهزة الكهربائية للصاروخ اكتشف قبل إطلاقه عند الساعة 9.00 يوم الجمعة 24 يناير.

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وقال المصدر إن عملية إصلاح العطل في الأجهزة الكهربائية للصاروخ يمكن أن تستغرق أسبوعين وتوقع أن يطلق الصاروخ الحامل للقمر الصناعي العسكري "ميريديان – إم" في 6 فبراير المقبل.

يذكر أن "ميريديان – إم" هو قمر صناعي للجيل الثاني المطور يخصص لضمان الاتصال اللاسلكي بين السفن والطائرات العاملة في الممر الشمالي البحري من جهة والمحطات البرية من جهة أخرى.  

وقد تلقت شركة "الأنظمة المعلوماتية الروسية "طلبا من وزارة الدفاع الروسية بإنتاج 4 أقمار صناعية من الجيل الثاني من شأنها أن تحل محل الأقمار الصناعية الروسية من طراز "رادوغا" و"مولنيا" من الجيل الأول.

المصدر: تاس

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