تأجيل إطلاق قمر صناعي عسكري روسي من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية

أفاد مصدر في الصناعة الفضائية الروسية بأن إطلاق القمر الصناعي "ميريديان – إم" أجل من 24 يناير إلى 25 يناير الجاري.

وأضاف أن القمر الصناعي العسكري كان يفترض أن يطلقه صاروخ "سويوز – 2.1 آ" وذلك لأول مرة في العام الجاري.

وقال المصدر إن هناك 3 أسباب محتملة أدت إلى تأجيل إطلاق القمر الصناعي. وهي خلل في وحدة التسريع "فريغات" أو في الصاروخ نفسه أو في عمل منصة إطلاق الصاروخ.

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يذكر أن قائد القوات الفضائية الروسية الفريق أول، ألكسندر غولوفكو، كان قد أعلن في وقت سابق أن وزارة الدفاع ستطلق القمر الصناعي العسكري "ميريديان – إم" في يناير عام 2020.

وأشار المصدر إلى أن أمرا بإلغاء إطلاق الصاروخ صدر قبل تزويد الصاروخ بالوقود الذي كان يفترض أن يبدأ الساعة 10.00 بتوقيت موسكو.

يذكر أن شركة " الأنظمة الفضائية المعلوماتية" الروسية تلقت عام 2017 من وزارة الدفاع طلبا بإنتاج 4 أقمار صناعية عسكرية مطورة من طراز "ميريديان – إم" (خط الطول – إم) وهي الأٌقمار الصناعية للجيل الثاني التي من شأنها أن تحل محل الأقمار الصناعية من طراز "مولنيا" (الصاعقة) و"رادوغا" (قوس قزح) ويتوقع أن تعمل تلك الأقمار الصناعية في مدار الأرض لمدة 7 أعوام.

المصدر: تاس