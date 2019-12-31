"روس كوسموس" تخطط لتحقيق نحو 50 إطلاقا عام 2020

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لتنفيذ عام 2020 ما يقارب من ضعف الإطلاقات التي نفذتها عام 2019 .

ويذكر أن عدد الإطلاقات الفضائية التي نفذتها الوكالة الروسية في عام 2019 بلغ 25 إطلاقا: 13 من مطار بايكونور، و8 من مطار بليسيتسك، وواحد من مطار فوستوتشني، و3 من مطار كورو.

وقال المذيع فاسيلي كوتشوشيف في قناة المؤسسة بشبكة "يوتوب"، "بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، نكشف بعض خططنا في مجال الفضاء منها أننا سنضاعف تقريبا في السنة المقبلة عدد الإطلاقات الفضائية مقارنة بعددها في 2019".

إقرأ المزيد

وكان يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، قد أعلن يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري، أنه لم يتم تنفيذ الخطط المقررة لعام 2019 بصورة كاملة بشأن إطلاق الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين شكل لجنة خاصة للتحقيق في هذه المسألة.

كما أشار بوريسوف، إلى أن عدم تنفيذ الخطط المقررة كان لأسباب مختلفة، بما فيها وجود قصور في تنظيم العمل. وأكد أن الإنجاز الوحيد والكامل في قطاع الصواريخ الفضائية هو نجاح جميع الإطلاقات.

المصدر: نوفوستي