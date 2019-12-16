"روس كوسموس" تخطط لتحقيق إنجاز غير مسبوق في عالم الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تخطط لتحقيق إنجاز غير مسبوق سيغير عالم الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية.

وخلال مؤتمر عقد مؤخرا في مطار "فوستوتشني" الفضائي أشار خبراء في "روس كوسموس" إلى أن الخطط التي وضعتها مؤسستهم لعام 2020 تشمل إرسال مركبة نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة سريعة لن تستغرق سوى ساعتين، الأمر الذي لم يحدث في تاريخ إرسال المركبات نحو المحطة الفضائية الدولية من قبل.

وأشار الخبراء إلى أن العملية المذكورة ستعتمد خطة جديدة في إطلاق المركبات نحو المحطة، فبعد إطلاق المركبة من الأرض ووصولها إلى مدارها الفضائي المحدد ستدور حول الأرض دورة واحدة فقط لتلتحم بعدها بالمحطة، وهذا الأمر سينطبق على المركبات الفضائية غير المأهولة حاليا.

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ومن جهة أخرى كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أن الخبراء في المؤسسة يسعون لتطوير خطة ستمكن من إيصال المركبات الفضائية المأهولة إلى المحطة في زمن لن يزيد عن 3 ساعات ونصف الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" تعتمد حاليا أسلوبين لإيصال المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية، الأول يتم إطلاق المركبة من الأرض لتدور يومين في الفضاء وبعدها تلتحم بالمحطة، أما الآخر "المعجّل" فتنطلق المركبة من الأرض وتدور نحو 6 ساعات في الفضاء وتلتحم بالمحطة.

المصدر: نوفوستي