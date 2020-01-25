كويكب محتمل الخطورة يقترب من الأرض

حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء "ناسا" من أن كويكبا يشكل خطرا محتملا على الكرة الأرضية يقترب حاليا من كوكبنا.

وأشارت "ناسا" إلى أن الكويكب المسجل برقم 163373 والذي يقدر قطره بما بين 440 و990 مترا سيمر قرب الكرة الأرضية منتصف فبراير القادم.

ومن المتوقع أن يقترب الكويكب في 15 فبراير من الأرض بمسافة تتجاوز المسافة بين الأرض والقمر بـ15 ضعفا فقط.

وينتمي الكويكب الذي اكتشف في 23 أكتوبر 1995 إلى مجموعة كويكبات أبولو، وهي الكويكبات التي يعبر مسارها مدار الأرض وتصنف لذلك "محتملة الخطورة".

وإذا لم يصطدم هذا الكويكب بالأرض وتحدث الكارثة العالمية في فبراير القادم، فمن المتوقع أن يقترب الكويكب من الكرة الأرضية مرة أخرى في عام 2075.

المصدر: نوفوستي