قمر صناعي أمريكي قد ينفجر في الفضاء

أعلن موقع spacenews.com، المتخصص بشؤون الفضاء، أن قمر الاتصالات الأمريكي Spaceway-1، قد ينفجر في الفضاء، بسبب خلل في البطاريات.

وأفاد الموقع، بأن القمر Spaceway-1 الذي أنتجته شركة بوينغ الأمريكية، أطلق إلى الفضاء عام 2005 بواسطة صاروخ النقل الروسي الأوكراني Zenit-3SL في إطار مشروع "الإطلاق البحري".

ويشير الموقع، إلى أن شركة DirecTV المستخدمة للقمر، تعمل بسرعة من أجل إخراج القمر Spaceway-1 من المدار الثابت للأرض (ارتفاعه 35 ألف 786 كيلومترا) الذي تعمل عليه غالبية أقمار الاتصالات والبث التلفزيوني وإعادة الإرسال، لأنها تخشى انفجار بطارياته.

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وتنوي الشركة نقل هذا القمر إلى مدار "الدفن" الواقع أعلى من مدار الأرض الثابت بـ 300 كيلومتر. وقد أشار مدير شركة DirecTV في تقريره للجنة الفدرالية للاتصالات، إلى أن بطاريات القمر أصيبت بأضرار في شهر ديسمبر 2019 ، ووفقا لشركة بوينغ، يمكن أن تنفجر خلال شحنها ثانية، وهذا يعني انفجار القمر أيضا.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر يحصل حاليا على الطاقة اللازمة من البطاريات الشمسية لأنه واقع في منطقة مشمسة، ولكن في نهاية فبراير المقبل سوف يقع في ظل الأرض، ما يتطلب تشغيل بطارياته، وهو أمر يجب تجنبه.

المصدر: نوفوستي