تأجيل نقل مختبر "ناؤوكا" الروسي إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية

صرح مصدر في الصناعة الفضائية الروسية أن نقل مختبر "ناؤوكا" الفضائي متعدد المهام إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية يؤجل إلى شهر مارس المقبل.

وأضاف أنه كان يفترض أن يصل المختبر إلى "بايكونور" نهاية يناير الجاري لتبدأ التحضيرات لإطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية وقال إن سبب تأجيل نقل المختبر يعود إلى اكتشاف خلل في خزانات الوقود. أما بقية أجزاء المختبر فجاهزة للعمل.

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وأوضح المصدر أن خزانات الوقود في المختبر بلغ عمرها 18 عاما. واعتزم الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية استبدالها لتحل خزانات الوقود المقتبسة من وحدات التسريع "فريغات" محلها. لكن مركز "خرونيتشيف" الفضائي المصنع للمختبر أصر على استخدام خزانات الوقود القديمة.

يذكر أن عملية تصميم وتصنيع "مختبر "ناؤوكا" انطلقت عام 1995. وكان يخطط لإطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية ليحل محل وحدتها الروسية الأولى "زاريا". إلا أن إطلاقه تأجل عام 2013 لاكتشاف رقاقات فولاذية في خزانات الوقود.

وتولى مركز "خرونيتشيف" الفضائي إصلاح المختبر الذي من شأنه أن يضمن للطاقم الروسي في المحطة مكان عمل ثالث. وبمقدور المختبر كذلك تقطير البول إلى ماء. ويوجد فيه مرحاض إضافي ويد آلية ألمانية الصنع يمكن أن يستخدمها رواد الفضاء الروس أثناء العمل خارج المحطة الفضائية.

جدير بالذكر أن المختبر قد يطلق إلى المحطة الفضائية نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

المصدر: تاس