شركة روسية تصمم شاحنة فضائية متعددة الاستخدام

أعلن كبير المصممين في شركة "الأنظمة الفضائية متعددة الاستخدام" الروسية سيرغي سوبوف، أن سعر إطلاق الشاحنة متعددة الاستخدام "أرغو" سيقل ضعفا عن سعر إطلاق شاحنة "بروغريس".

وقال إن صاروخ"سويوز – 2" هو الذي يطلق حاليا مركبة الشحن "بروغريس" ولا يمكن استخدامه أكثر من مرة. وأضاف أن إطلاق الشاحنة بالصاروخ متعدد الاستخدام سيقلل سعره 4 أضعاف.

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وأوضح أن الشاحنة الفضائية متعددة الاستخدام أكثر فاعلية من شاحنة "بروغريس"، مع العلم أن مركبة الشحن الكلاسيكية ليس بمقدورها إعادة الحمولة إلى الأرض، كما ليس بوسعها أن تنطلق مرة أخرى إلى الفضاء.

لذلك يعد تصميم وتصنيع شاحنة "أرغو" الفضائية متعددة الاستخدام مرحلة جديدة في تاريخ الفضاء الروسي.

وستنقل مركبة الشحن "أرغو، حسب كبير المصممين، طنين من الحمولة إلى مدار الأرض وتعيد طنا واحدا إلى كوكبنا.

وقال إن صيانة مركبات الشحن "أرغو" التي تقوم الشركة بتصميمها يمكن أن تجري في القاعدة الفضائية مباشرة. ولا يتم نقلها إلى الشركة إلا بعد تحقيق 10 إطلاقات، ومن ثم تخضع الشاحنة وأجزاؤها لاختبارات وفحوصات في المصنع.

يذكر أن شاحنة "أرغو" الفضائية ستنتج في مصنع "فورونيج" ويتكون هيكلها بنسبة 58% من المواد المشكلة، ما سيخفض من وزنها إلى حد بعيد. ويتوقع أن تقوم الشاحنة الجديدة عام 2024 بأول رحلة فضائية لها.

المصدر: تاس