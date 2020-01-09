"دراغون" تنفصل عن المحطة الفضائية و"سيغنوس" تنطلق نحوها

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية، أن مركبة الشحن "دراغون" انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية وهبطت على المنصة الخاصة في المحيط الهادئ ، وهي تحمل 1.6 طن.

ويذكر أن مركبة الشحن "دراغون" كانت قد حملت في شهر ديسمبر 2019 إلى المحطة الفضائية الدولية حوالي ثلاثة أطنان من البضائع والمعدات اللازمة للتجارب العلمية والهدايا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وتشير سبيس إكس، إلى أن المركبة انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري وبعد خمس ساعات هبطت على المنصة المخصصة التي تبعد 325 كيلومترا عن ساحل كاليفورنيا.

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ومن جانب آخر أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن مركبة الشحن الأمريكية Cygnus ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في الساعة 17.39 يوم 9 فبراير المقبل (01.39 يوم 10 فبراير بتوقيت موسكو)، من مطار والوبس الفضائي في ولاية فرجينيا، بواسط صاروخ النقل Antares.

وتشير الوكالة، إلى أنه إضافة إلى المواد الضرورية لرواد الفضاء، ستحمل المركبة المواد والمعدات اللازمة لسلسلة من التجارب العلمية، بما فيها وحدة لزراعة الفجل ومختبر محمول لزراعة الأنسجة والخلايا في ظروف انعدام الوزن.

المصدر: نوفوستي