"ناسا" تعلن عودة مركبتها Starliner إلى الأرض بعد فشلها في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية (فيديو)

حطت المركبة الأمريكية بوينغ CST-100 Starliner اليوم الأحد على الأرض في نيو مكسيكو بالمنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، إثر الفشل في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وكان مدير "ناسا" جيم برايدنستاين، قد أعلن أن المركبة الفضائية Starliner لن تتمكن من الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، وذلك لعدم اشتغال محركات المركبة عند انفصالها عن الصاروخ الحامل لها.

ووفقا لتقديراته، يعود سبب الخلل إلى عطل في نظام تزامن الوقت في المركبة، وقال: "انتقلت المركبة إلى حالة لم تكن في الحسبان وأسفر ذلك عن استهلاك كمية كبيرة من الوقود، وهو ما يجعلنا نرجح أننا لن نتمكن من تنفيذ الاقتراب من المحطة الدولية".

وذكر أن "هذه فقط بيانات أولية، يتم تحديثها كل دقيقة"، وأشار إلى أنه أبلغ بما حدث نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، الذي يرأس المجلس الوطني للفضاء، مؤكدا أن "الالتحام كان سيحدث لو تواجد طاقم على متن المركبة".

المصدر: RT + وكالات