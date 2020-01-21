هل يستطيع صاروخ SLS الأمريكي منافسة نظيره الروسي؟

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن صاروخ SLS الأمريكي الفائق الثقل لن يكون قادرا على منافسة نظيره الروسي.

وأشار روغوزين إلى أن صاروخ "يانيسيي" الذي تطوره روسيا سيكون المنافس الأهم لصواريخ SLS التي تعمل الولايات المتحدة على تصنيعها حاليا، لكن الأخيرة لن تكون قادرة على منافسة نظائرها الروسية بسبب تكلفة تصنيعها العالية.

Наш сверхтяж будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают "Енисей" ещё более конкурентоспособным. В этом вопросе сложно не согласиться с @elonmusk . Такие расходы на пуск сложно будет потянуть даже США с их мощной экономикой https://t.co/JOZYCbKVa5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 17 января 2020 г.

وفي تغريدة على "تويتر" قال المسؤول: "تكلفة صاروخنا الفضائي الفائق الثقل ستكون أقل بكثير من تكلفة صاروخ SLS الأمريكي، وبالرغم من ذلك يجب العمل منذ الآن لجعل هذا الصاروخ أكثر تنافسية... في هذه النقطة أنا أوافق إيلون موسك، فتكلفة إطلاق هذا النوع من الصواريخ عالية حتى بالنسبة للولايات المتحدة واقتصادها القوي".

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وكان رئيس وكالة ناسا الأمريكية، جيم برايدنستاين، قد أشار في وقت سابق إلى التكلفة العالية لصواريخ SLS الفائقة الثقل التي تنوي الوكالة إطلاقها في رحلات مستقبلية لاستكشاف القمر والمريخ.

وذكر المسؤول "أن الوكالة قد تتحمل تكاليف باهظة لشراء الصواريخ المذكورة، فوفقا للتقديرات المبدئية فإن تكلفة شراء الواحد منها تقدر بـ 800 مليون دولار في حال أرادت الوكالة طلب عدد كبير منها من الجهات المصنعة وتعتبر شركة بوينغ واحدة منها، وقد تصل هذه التكلفة إلى 1.6 مليار دولار في حال أرادت الوكالة شراء صاروخ واحد من منتجيه".

المصدر: تاس