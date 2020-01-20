روبوت على هيئة إنسان يقود مركبة فضائية هندية غير مأهولة

تعتزم المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية تصميم روبوت على هيئة إنسان استنادا إلى خبرة تصميم روبوت "فيودور" الفضائي الروسي.

وصرح السفير الروسي لدى الهند ،نيقولاي كوداشيف، الجمعة 17 يناير للصحفيين بأن المؤسسة الفضائية الهندية تنوي إطلاق الروبوت المذكور على متن مركبتها الفضائية غير المأهولة قبل أن تنطلق مركبة "غاغانيان" المأهولة برواد الفضاء على متنها.

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يذكر أن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية كانت قد أعلنت العام الماضي أنها تخلت عن إطلاق الحيوانات إلى الفضاء كما فعلت ذلك الدول الأخرى قبل إطلاق الإنسان إلى الفضاء. وسيحل الروبوت على هيئة الإنسان محل تلك الحيوانات. إلا أنها لن تستنسخ روبوت "فيودور" الفضائي الروسي بل تستفيد من خبرة تصميمه.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي أعلن في أغسطس عام 2018 أن بلاده ستطلق أول طاقم فضائي إلى مدار الأرض على متن مركبة "غاغانيان" المأهولة بمناسبة حلول الذكرى الـ75 عاما لاستقلال الهند عام 2022.

المصدر: تاس