موسك: تصنيع ناسا لصاروخ SLS قرار كارثي

يعتبر مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك أن تصنيع صاروخ SLS فائق الثقل للقيام برحلات فضائية إلى القمر هو قرار كارثي اتخذته ناسا.

وقال إن "مشكلة صاروخ SLS تكمن في غياب عناصر متعددة الاستخدام، ما يعني أن مليار دولار ينفق لإنتاج الصاروخ لا يعوض بعد إطلاقه، ما يعد كارثة بنسبة 100% ".

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وأوضح قائلا إن صاروخ Falcon Heavy فائق الثقل من تصنيع شركة "سبيس إكس" هو صاروخ متعدد الاستخدام. ولديه 3 وحدات تعود إلى الأرض بعد إطلاق الصاروخ.

يذكر أن أول إطلاق لصاروخ SLS كان مخططا له أولا عام 2017 ، ثم أجل إلى عام 2020 أو عام 2021 لأسباب تقنية ظهرت أثناء تصميمه.

ويتوقع أن يحمل الصاروخ أولا مركبة "أوريون" غير المأهولة لتدور حول القمر، ثم سيتم إطلاق "أوريون" المأهولة إلى مدار القمر. وسيطلق صاروخ SLS ، حسب ناسا، عام 2024 مركبة مأهولة ستحمل رواد الفضاء إلى سطح القمر.

المصدر: نوفوستي