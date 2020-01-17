مركز "بروغريس" الفضائي الروسي يصمم صاروخ "سويوز – 6"

صرح رئيس مركز "بروغريس" الفضائي الروسي ،دميتري بارانوف، أن مركزه يمكن أن يبدأ العمل على إعداد مشروع تصميمي لصاروخ "سويوز- 6" الفضائي المتوسط الواعد العامل بغاز الميثان.

وأضاف أن العمل على تصميم الصاروخ سيبدأ بمجرد تلقي طلب تقني من مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.

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وأوضح أن "روس كوسموس" تعتزم تصميم "سويوز – 6" على أساس صاروخ "سويوز – 5" الجاري تصنيعه حاليا ويتوقع أن يطلق الصاروخ لأول مرة بحلول عام 2025 من قاعدة "بايكونور" الفضائية

هذا وكان مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد صرح في وقت سابق أن "سويوز – 6" ستطلق عليه تسمية "آمور" نسبة إلى نهر آمور الروسي في الشرق الأقصى. وقال إن حمولة الصاروخ الجديد ستزيد عن حمولة صاروخ "سويوز – 2.1" بـ10 أطنان، مع العلم أن سعره أقل بنسبة 10%.

المصدر: تاس