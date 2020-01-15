اكتشاف كواكب "خارقة" يمكنها استضافة "حياة"

يبدو أن العلماء اتخذوا خطوة كبيرة للأمام في البحث عن "حياة" خارج كوكبنا، بعد اكتشاف اثنين من الكواكب "المحتملين للعيش".

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واكتشف العلماء من معهد كارنيغي للعلوم، الكوكبين وهما يدوران حول النجوم GJ180 وGJ229A، من أقرب النجوم لشمسنا.

ووقعت تسمية الكواكب بـ GJ180d وGJ229Ac، واللذان يملكان كتلا لا تقل عن 7.5 و7.9 مرمرة من كتلة الأرض، وفقا للعلماء.

وأوضح الدكتور فابو فنغ، المؤلف المشارك في الدراسة: "أن GJ180d هو أقرب أرض خارقة معتدلة بالنسبة لنا، وليس لها انغلاق مداري مع نجمها (بقاء جرم سماوي مواجها لجسم آخر أثناء دورته حوله كما هو الحال مع القمر حين يواجه الأرض) ، ما يعزز على الأرجح من قدرتها على استضافة الحياة والحفاظ عليها".

أما الكوكب الثاني، GJ229Ac، وهو أقرب كوكب أرضي معتدل، يقع في نظام يتمتع فيه النجم المضيف برفقة قزم بني.

وفي الوقت نفسه، اكتشف الباحثون أيضا كوكبا ثالثا رائعا، ينتمي إلى الكواكب من نوع "نبتون بارد"، ويطلق عليه اسم GJ 433 d.

وأضاف الدكتور فنغ: أن "GJ 433 d هو أقرب وأكبر وأبرد كوكب يشبه نبتون على الإطلاق"، ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام قليلة من اكتشاف ناسا لكوكب جديد بحجم الأرض، يمكن أن يكون موطنا للأجانب، والذي أطلق عليه اسم TOI 700 d.

المصدر: ميرور