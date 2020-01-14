حل اللغز الرئيسي للمنظومة الشمسية

اقترح علماء جامعة كولورادو في بولدر الأمريكية حل لغز تقسيم المياه في المنظومة الشمسية – خطوط وهمية تفصل بين الكواكب الصخرية وعمالقة الغاز.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن الباحثين يفترضون أن المنظومة الشمسية في بدايتها كانت منقسمة إلى شطرين ذات بنية دائرية الشكل تشبه الجبال الصخرية في شمال أمريكا، التي تقسم القارة إلى قسمين شرقي وغربي. وكانت الدائرة تحتوي على أجزاء متناوبة من الغاز والغبار ذات كثافة مختلفة شكلت مستودعات مختلفة للمواد. وقد تكونت في أحد هذه المستودعات كواكب عطارد والزهرة والأرض والمريخ وفي مستودع آخر تكونت كواكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون.

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ولكن "التقسيم العظيم" لم يوفر عزلة مثالية. لذلك فإن بعض المواد المتطايرة توغلت في الجزء المركزي للمنظومة الشمسية من المنطقة الخارجية. وهذه لعبت دورا مهما في تشكيل الغلاف الجوي والغلاف المائي للأرض.

المصدر: لينتا. رو