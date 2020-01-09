اكتشاف مصدر الإشارات الفضائية المتكررة الغامضة

اكتشف علماء الفلك من هولندا وكندا مصدرا جديدا لانبعاث الإشارات اللاسلكية الفضائية المتكررة "الإشارات اللاسلكية السريعة"، ولكن تبقى آليه هذه الظاهر مجهولة ومن الصعب تحديد بيئتها.

وتفيد مجلة Nature، بأنه اتضح لعلماء الفلك أن مصدر الإشارات اللاسلكية السريعة FRB 180916.J0158+65، يقع في المنطقة النشطة لولادة النجوم في المجرة الحلزونية الضخمة، التي تبعد عن الأرض 470 مليون سنة ضوئية، وتختلف خصائصها عن خصائص المصدرين اللذين حددا سابقا.

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وكما هو معلوم، يقع المصدر الأول للإشارات اللاسلكية السريعة في مجرة قزمية غير منتظمة تتميز باحتوائها على عناصر كيميائية أثقل من الهيدروجين والهيليوم (منخفضة المعدنية). وتنبعث الإشارات اللاسلكية الأحادية من مجرات إهليليجية أو من مجرات ذات مناطق نشطة لتوليد النجوم، (عالية المعدنية). وهذا يشير إلى اختلاف مصدر الإشارات اللاسلكية الأحادية والإشارات اللاسلكية المتكررة.

ويظهر من النتائج الجديدة أن خصائص الإشارات اللاسلكية السريعة المتكررة قد تختلف فيما بينها وكذلك مصادرها. ويعتقد البعض أن هذه الظاهرة ترتبط بنشاط حضارات موجودة على كواكب أخرى.

المصدر: لينتا. رو