كشف سبب الإشارات الفضائية الغامضة

اكتشف علماء الفيزياء الفلكية من بولندا وجمهورية التشيك، سببا محتملا لومضات غاما الفضائية الغامضة وهي ظاهرة كونية لم تكتشف آلية حدوثها بصورة نهائية حتى الآن.

ويفيد موقع arXiv.org، بأن الباحثين يفترضون أن مصدر ومضات غاما الفضائية هو انفجار نجم، تتحول نواته بعد انهيارها إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود. وأن مادة النجم المنفجر التي كانت تدور سابقا بسرعة كبيرة تتحول إلى قرص تراكمي عالي الكثافة. ويعتقد العلماء أن هذه الميزات يجب أن تكون موجودة في الثقب الأسود الذي ولد من ومضات طويلة الأجل.

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وتغير المادة الممتصة سرعة الدوران وكتلة الثقب الأسود نفسه، ما يؤثر في مقياس الزمن والمكان. وفي هذه الظروف تبدأ المادة المحيطة بالسقوط في الثقب الأسود بسرعة عالية. وعند أخذ هذه المسائل بالاعتبار اتضح أن الثقب الأسود الهائل الذي سجله مرصد LIGO، لم يسمح بانبعاث ومضات غاما بسبب سرعة الدوران المنخفضة.

وتجدر الإشارة إلى أن ومضات غاما رصدت لأول مرة عام 1967 من قبل القمر الصناعي الأمريكي Vela-4A حيث اتضح أن هذه الومضات قد تستمر من عدة ثوان إلى عدة ساعات.

المصدر: لينتا. رو