قمر صناعي يكتشف نسخة للأرض في كوكبة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية على موقعها، أن مرصد TESS، اكتشف كوكبا بحجم كوكب الأرض، قد تكون ظروفه ملائمة لوجود الماء السائل، ويمكن أن يكون صالحا للحياة.

ويقول بول هيرتز، رئيس قسم الفيزياء الفلكية في الوكالة، كان الهدف من إطلاق المرصد الفضائي للبحث عن كواكب شبيهة بكوكب الأرض. وقد اكتشف هذا الكوكب خلال مراقبة نجم صغير في كوكبة دورادو الجنوبية " كوكبة أبي سيف ". يبعد هذا الكوكب عن النجم "القزم الأحمر" نحو 100 سنة ضوئية.

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وحجم الكوكب المكتشف الذي أطلق علماء الفلك عليه الرمز TOI 700 d أكبر من حجم كوكب الأرض بنسبة 20% ولم يلاحظ علماء الفلك خلال متابعتهم لهذا الكوكب مدة 11 شهرا أي توهجات على سطحه. ويدور الكوكب حول القزم الأحمر TOI 700، ويحصل منه على 86% من الطاقة، وهذا يعادل تقريبا ما يحصل عليه كوكب الأرض من الشمس.

ووفقا للعلماء، الشيء الوحيد الذي يمنع وجود الحياة على هذا الكوكب هو عدم دورانه حول محوره، أي أن أحد جوانبه فقط مواجه للنجم.

المصدر: نوفوستي