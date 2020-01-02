البطريرك كيريل يهنئ رواد الفضاء بعيد الميلاد

من المقرر أن يهنئ بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، رواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية بعيد الميلاد يوم 7 يناير المقبل.

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وصرح ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن اتصال الفيديو التقليدي بين بطريرك موسكو وسائر روسيا من جهة ورواد الفضاء في المحطة الفضائية الدولية من جهة أخرى، يتوقع أن يعقد يوم 7 يناير، فيما لم يذكر الناطق وقت انعقاد المؤتمر، واكتفى بالقول إن التواصل بين رواد الفضاء والبطريرك كيريل سيتحقق من كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يضم الآن رائدي فضاء روسيين و3 أمريكيين ورائد فضاء إيطالي، ويتوقع أن يعود 2 منهم إلى الأرض، في فبراير المقبل، على متن مركبة "سويوز-إم إس-13" الروسية المأهولة.

المصدر: تاس