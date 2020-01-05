متى سيصل البشر إلى النجوم القريبة؟

أطلق البشر إلى خارج المنظومة الشمسية أربعة أجهزة فضائية : Voyager-1 و -2 و Pioneer-10 و -11. ولكن متى ستلتقي هذه الأجهزة بالنجوم القريبة؟.

وقد نشر العالم كورين بالير-جونس من معهد ماكس بلانكا الألماني، وديفيد فارنوكي من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، جوابا في مجلة Research Notes of the AAS على هذا السؤال.

ومن أجل اجراء الحسابات اللازمة، استخدم الباحثون البيانات الأخيرة التي حصلوا عليها من تلسكوب غايا الفضائي. هذه البيانات تحتوي على إحداثيات ثلاثية الأبعاد وسرعة 7.2 مليون نجم. وأضاف الباحثون لها بيانات عن سرعة 222 ألف نجم آخر من قاعدة بيانات SIMBAD.

وللأسف أظهرت نتائج هذه الحسابات، أن فرص لقاء هذه الأجهزة الفضائية بسكان الكواكب الأخرى ضئيل جدا، ولن يمتعوا نظرهم باللوحات الذهبية التي تحملها هذه الأجهزة. كما أن أيا من هذه الأجهزة لن يدخل في منظومة نجم آخر خلال مليار سنة القريبة. ولكن لكل من هذه الأجهزة الأربعة هناك 4-5 نجوم سيمر قريبا منها على بعد بضعة سنوات ضوئية، حيث سيقترب Pioneer-10 من القزم الأحمر HIP 117795 مسافة 0.75 سنة ضوئية، (للمقارنة المسافة بين الشمس إلى أقرب نجم Proxima Centauri هي - 4.2 سنة ضوئية). وأن اقتراب الجهاز الفضائي مع القزم الأحمر سيكون بعد 90 ألف سنة.

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أما Voyager-1 فسوف يلتقي Proxima Centauri بعد 17 ألف سنة و 2 Voyager- بعد 20 ألف سنة و Pioneer-2 18 ألف سنة، وتمر هذه الأجهزة على مقربة من القزم الأحمر ب3.5 و2.9 و3.4 سنة ضوئية على التوالي.

ومع أن هذه الأجهزة الفضائية قد فقدت مصدر طاقتها ولم يعد بالإمكان الاتصال بها، إلا أنها ستحلق ملايين السنين بين الكواكب حيث لا وجود لعوامل التآكل فسوف تصبح تماثيل عظيمة لجرأة الإنسان العاقل.

المصدر: فيستي. رو