القمر الروسي "إليكترو-إل" يحلق في مداره المقرر

وصل القمر الصناعي الروسي "إليكترو-إل" رقم 3 ، للأرصاد الجوية إلى مداره المقرر، وانفصل عن وحدة التعجيل DM-03.

ويذكر أن إطلاق القمر الصناعي "إليكترو-إل" جرت باستخدام صاروخ النقل "بروتون" في الساعة 15.03 بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري. وهذا الإطلاق هو الرابع والعشرون لصواريخ "بروتون" عام 2019، منها 13 أطلقت من مطار بايكونور الفضائي، و7 من مطار بليسيتسك الفضائي وواحد من مطار فوستوتشني الفضائي وثلاثة من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

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كما أن الإطلاق الحالي هو الإطلاق الـ 1500 من مطار بايكونور الفضائي، الذي أطلق منه أول صاروخ فضائي في 4 أكتوبر عام 1957. ومن المقرر تنفيذ إطلاق آخر قبل نهاية العام الجاري، حيث سيحمل آخر صاروخ للنقل من طراز "روكوت" ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات من نوع "غونيتز".

المصدر: نوفوستي