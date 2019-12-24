إطلاق صاروخ "بروتون" الروسي من قاعدة "بايكونور" الفضائية

أطلق الثلاثاء 24 ديسمبر صاروخ "بروتون – إم" الحامل للقمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية "إلكترو – إل - 3" من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

وجاء في بيان أصدرته مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الصاروخ أطلق الساعة 15.00 يوم 24 ديسمبر، ثم انفصلت الساعة 15.03 عنه وحدة التسريع والقمر الصناعي. ويتوقع أن يصل القمر الصناعي بواسطة وحدة التسريع "فريغات" الساعة 21.40 إلى مدار الأرض الثابت.

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وكان من المقرر أولا أن يطلق القمر الصناعي إلى المدار الثابت للأرض في أكتوبر الماضي، ثم تأجل إطلاقه إلى ديسمبر الجاري.

يذكر أن القمر الصناعي "إلكترو – إل - 3" يدخل ضمن مجموعة الأقمار الصناعية الروسية من طراز "إلكترو" . وتم إطلاق أولها عام 2011 . أما ثانيها فأطلق عام 2015 بصاروخ "زينيت" الأوكراني.

المصدر: تاس