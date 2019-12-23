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روسيا تطلق ثالث أقمار Electro-L إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تطلق ثالث أقمار Electro-L إلى الفضاء
twitter/roscosmos
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أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" يستعدون لإطلاق قمر روسي جديد إلى الفضاء قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: "وصل Proton-M الروسي مع وحدة التعجيل DM-03 وقمر Electro-L إلى قاعدة بايكونور في كازاخستان، وتم تثبيت الصاروخ والقمر على منصة الإطلاق رقم 81 استعدادا لإطلاقهما إلى الفضاء في 24 ديسمبر الجاري".

وأضاف البيان "يواصل الخبراء التحقق من أنظمة الصاروخ ووحدة التعجيل المخصصة بإيصال القمر إلى مداره، وفي حال جرى كل شيء على ما يرام من المفترض أن يطلق الصاروخ يوم الاثنين في تمام الساعة 15:03 بتوقيت موسكو".

وكانت روسيا قد أطلقت أول أقمار مجموعة Electro-L من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وعام 2015 أطلق القمر الثاني، وقبل نهاية 2022 من المفترض أن يصل عدد هذه الأقمار إلى 5.

وتنحصر مهمات الأقمار المذكورة بتزويد وزارة الدفاع الروسية والعديد من هيئات الأرصاد الجوية وشركات الطيران في روسيا بالمعلومات اللازمة عن أحوال الطقس، إضافة إلى رصد الأرض ومراقبة الحرائق وأماكن الكوارث الطبيعية.

المصدر: تاس

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