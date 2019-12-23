روسيا تطلق ثالث أقمار Electro-L إلى الفضاء
أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" يستعدون لإطلاق قمر روسي جديد إلى الفضاء قريبا.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: "وصل Proton-M الروسي مع وحدة التعجيل DM-03 وقمر Electro-L إلى قاعدة بايكونور في كازاخستان، وتم تثبيت الصاروخ والقمر على منصة الإطلاق رقم 81 استعدادا لإطلاقهما إلى الفضاء في 24 ديسمبر الجاري".
Пока в Москве аномально теплая погода, на Байконуре самая настоящая зима ❄☃— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 декабря 2019 г.
Сейчас на космодроме идут заключительные операции по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с метеорологическим спутником #ЭлектроЛ № 3. Сам старт запланирован на 24 декабря 🚀#Видеоpic.twitter.com/SAJzCwUVDU
وأضاف البيان "يواصل الخبراء التحقق من أنظمة الصاروخ ووحدة التعجيل المخصصة بإيصال القمر إلى مداره، وفي حال جرى كل شيء على ما يرام من المفترض أن يطلق الصاروخ يوم الاثنين في تمام الساعة 15:03 بتوقيت موسكو".
#Фото: вывоз ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и российским метеорологическим спутником #ЭлектроЛ № 3 — https://t.co/SCPPLE8adR— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 декабря 2019 г.
🚀 Напомним, запуск запланирован на 24 декабря 2019 года pic.twitter.com/VS8Y0Ry7V7
وكانت روسيا قد أطلقت أول أقمار مجموعة Electro-L من قاعدة "بايكونور" عام 2011، وعام 2015 أطلق القمر الثاني، وقبل نهاية 2022 من المفترض أن يصل عدد هذه الأقمار إلى 5.
На Байконуре продолжаются работы по подготовке к запуску метеорологического спутника #ЭлектроЛ № 3.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 21 декабря 2019 г.
Утром 21 декабря ракета-носитель «Протон-М» была доставлена на стартовый комплекс площадки № 81 космодрома и установлена на пусковую установку.
Запуск — 24 декабря в 15:03 мск pic.twitter.com/A9rn2wIpvf
وتنحصر مهمات الأقمار المذكورة بتزويد وزارة الدفاع الروسية والعديد من هيئات الأرصاد الجوية وشركات الطيران في روسيا بالمعلومات اللازمة عن أحوال الطقس، إضافة إلى رصد الأرض ومراقبة الحرائق وأماكن الكوارث الطبيعية.
المصدر: تاس