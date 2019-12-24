روسيا تطور مركبة خاصة للسياحة الفضائية

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء أن روسيا تعمل على تطوير مركبة خاصة للسياحة الفضائية.

وفي مقابلة مع الصحافة قال رئيس شركة "كوسموكورس" الروسية، للصناعات الفضائية، بافل بوشكين: "يعمل الخبراء في البلاد على تطوير منظومة خاصة للسياحة الفضائية، واختبار المحركات التابعة لهذه المنظومة من المفترض أن يجري قبل نهاية صيف 2020".

إقرأ المزيد

وأضاف بوشكين "على الأغلب لن يتم اختبار المنظومة ومحركاتها في ميدان التجارب التابع لشركتنا في مدينة نيجني نوفغورود، ويرجح أن نختبرها في مكان آخر، ونجري حاليا مفاوضات مع عدة جهات بهذا الشأن".

وكان المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس"، سيرغي كريكاليوف، قد أشار في وقت سابق بأن المؤسسة ستساهم في تطوير مركبة فضائية من نوع "سويوز" مخصصة للسياحة الفضائية.

وأوضح أن قيادة هذه المركبة ستحتاج إلى رائد فضاء واحد بدلا من طاقم كامل كما هو الحال في المركبات الفضائية الحالية.

المصدر: تاس