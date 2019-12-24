شركة روسية خاصة تختبر محركا فضائيا هيدروجينيا

تجري شركة "لاروس" الروسية الخاصة في الربع الأول من العام المقبل اختبارا ناريا لنموذج تجريبي من محركها الفضائي.

وقال صاحب الشركة، أوليغ لاريونوف،" ننوي أن نجري في الربع الأول لعام 2020 اختبارات نارية للمحرك الصاروخي العامل بالوقود السائل والذي تبلغ قوة دفعه 20 كيلوغراما.

وأوضح أن الاختبارات ستجري بواسطة معدات اختبار صنعتها الشركة.

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وأعاد، لاريونوف، إلى الأذهان أن مكونات المحرك من تصنيع الشركة هي أكسيد الهيدروجين بنسبة 90% والكيروسين بنسبة 10%.

وأفاد أوليغ لاريونوف، في وقت سابق بأن شركته تخطط لأن تصمم لاحقا محركا ينتج قوة الدفع 500 كيلوغرام.

وستشكل التكنولوجيا لدى استخدامها عند تصميم المحرك بقوة 20 كيلوغراما أساسا للمحرك بقوة الدفع 500 كيلوغرام. وأشار إلى أن التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد ستستخدم على نطاق واسع عند تصنيع المحركات.

وتدرس الشركة حاليا، حسب لاريونوف، إمكانية تصنيع المحركات الهيدروجينية بقوة الدفع 2.5 طن.

يذكر أن صاحب الشركة، إيغور لاريونوف، كان قد أعلن في وقت سابق أنه سيطلق عام 2020 صاروخا شبيها بتلك التي يطلقها إيلون موسك للتحليق في مدارات الأرض المنخفضة.

المصدر: تاس