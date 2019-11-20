شركة خاصة روسية تعتزم تصنيع محرك صاروخي هيدروجيني

تعتزم شركة Laros الروسية الخاصة تصميم وتصنيع محرك صاروخي يعمل بالهيدروجين تبلغ قوة دفعه 20 طنا. وسيستخدم المحرك في صاروخ خفيف تابع للشركة يطلق إلى مدار الأرض.

أفاد بذلك صاحب الشركة ، يوري لاريونوف.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة Laros تنوي أن تطلق أعوام 2024 – 2026 أول صاروخ خفيف لها باستطاعته أن يحمل 200 كيلوغرام.

وستستخدم مرحلته الأولى 8 محركات هيدروجينية ينتج كل منها قوة 2.5 طن أو 4 محركات ينتج كل منها 5 أطنان.

وتدرس الشركة كذلك إمكانية تصميم محرك هيدروجيني واحد يولد قوة 20 طنا، ما سيشكل أساسا لتصميم صاروخ أثقل.

وقال، لاريونوف، إن المرحلة الأولى للصاروخ ستستخدم أكثر من مرة. ويمكن اختباره العام المقبل. وسيعود الصاروخ إلى الأرض كما يعود صاروخ "سبيس إكس".

المصدر: تاس