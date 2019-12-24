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اصطدام قمر صناعي روسي بنيزك

الفضاء

اصطدام قمر صناعي روسي بنيزك
Sputnik Andrey Mokretsov
صورة أرشيفية
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن القمر الصناعي "ميتيور – إم" تعرض لتأثير خارجي، ما تسبب بفقدانه للتوجه في الفضاء والانتقال إلى نظام التحليق الفضائي غير المتحكم فيه.

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وأوضح ناطق باسم المؤسسة أن سبب التأثير الخارجي يحتمل أن يعود إلى نيزك صغير الحجم اصطدم بالقمر الصناعي، ما أدى إلى تغيير مدار تحليقه.

وأضاف أن الخبراء في مركز إدارة الرحلات الفضائية تمكنوا من استعادة الاتصال بالقمر الصناعي بعد عودته إلى منطقة  مسؤولية المركز وبدأوا العمل الآن على استعادة تأهيله.

يذكر أن القمر الصناعي "ميتيور – إم" ينتمي إلى الجيل الثاني للأقمار الصناعية الروسية للأرصاد الجوية. ويستخدم القمر الصناعي كذلك للحصول على معلومات عن الأوضاع الإشعاعية في الفضاء القريب ومراقبة  طبقة الأوزون في الغلاف الجوي.

المصدر: تاس

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