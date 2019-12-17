روسيا وبيلاروس تتعاونان في مجال استشعار الأرض عن بعد

أصدرت الحكومة الروسية تعليماتها لمؤسسة "روس كوسموس" لتوثق تعاونها مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس في مجالات الفضاء واستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صدر عن الموقع الرسمي للمعلومات القانونية في روسيا "قبلت الحكومة الروسية الاقتراحات المقدمة من قبل روس كوسموس فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية واستشعار الأرض عن بعد، والتي تم الاتفاق عليها مع وزارتي الخارجية والعدل في البلاد، الاقتراحات شملت تطوير التعاون بين مؤسستي روس كوسموس و الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروس لتوسيع كوكبة الأقمار المدارية لرصد الأرض عن بعد".

وتأتي هذه الخطوة من الجانب الروسي بعد شهر تقريبا من إعداد مشروع تعاون مشترك بين موسكو ومينسك لتطوير منظومة من الأقمار الصناعية بهدف استشعار الأرض عن بعد، حيث عقد في نوفمبر الفائت اجتماع على المستوى الوزاري بين مسؤولي البلدين وجرى خلاله مناقشة بنود هذا المشروع.

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وقال رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، عقب الاجتماع إن التعاون بين المؤسسات العلمية الروسية والبيلاروسية قد تعزز بشكل واضح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون ما بين مركز "سكولكوفو" الروسي للعلوم والابتكارات، والمركز البيلاروسي للتقنيات المتطورة.

وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة على تطوير تعاونها مع عدد من البلدان في مجالات الفضاء، إذ ساهمت في تدريب وإرسال رائد إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، ومن المفترض أن تجري محادثات مع السعودية لتدريب وإرسال روادها إلى الفضاء، كما يحتمل أن تساهم "روس كوسموس" بإرسال رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية.

كما أشارت شركة "تقنيات أندرويد" الروسية مؤخرا إلى أنها ستتعاون مع شركة GITAI اليابانية لتطوير روبوت يستخدم في المهمات العلمية على سطح القمر.

و ذكر رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن روسيا وهنغاريا قد تجريان تجارب مشركة على متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر: تاس