اكتشاف علامة لوجود حضارات في كواكب أخرى

اكتشف علماء جامعة ستوكهولم السويدية نحو مئة نجم اختفت في ظروف غامضة. وسبب اختفائها لا يزال مجهولا، بيد أن العلماء يفترضون، أن هذا قد يكون علامة لوجود حضارات غريبة.

وتفيد مجلة Science Alert، بأن الباحثين حللوا ألبوم نجوم خمسينيات القرن الماضي وقارنوه بالألبوم الجديد. وقد ركز العلماء على 600 مليون جسم في ألبوم مرصد القوات البحرية الأمريكية USNO) ) ومجمع تلسكوبات جامعة هاواي Pan-STARR. ويحتوي ألبوم USNO على جميع الأجرام السماوية التي حجمها يصل إلى 21 وشوهدت خلال 50 سنة. أما Pan-STARR فيضم الأجرام الأقل سطوعا وحجمها 23.

وقد حدد العلماء في البداية 151 ألف نجم مهددة بالاختفاء، ومن ثم تقلص هذا الرقم إلى 23667. وبعدها حذفت الأجسام التي بدت مشوهة. وأخيرا بقيت النجوم ذات اللون الأحمر، التي تحركت أسرع من البقية.

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وقد اقترح الباحثون عدة تفسيرات. قد تكون النجوم قاتمة، ولكنها تتوهج بقوة أحيانا، يمكن خلالها رصدها. وكذلك يمكن أن تتحرك من مواقعها بسرعة كبيرة وتخرج عن مجال الرؤية. والتفسير الأكثر غرابة، قد تتحول إلى ثقوب سوداء دون توهج السوبرنوفا. ولكن الباحثين لا يستبعدون أن يكون سبب اختفاء النجوم ناتج عن نشاط حضارات على كواكب أخرى.

المصدر: لينتا. رو