الصين تتحضر لإطلاق صاروخ جديد إلى الفضاء

أعلنت شركة علوم وتكنولوجيا الطيران الصينية أن بلادها تسعد لإطلاق صاروخ فضائي جديد من نوع Long March 5 .

وقال بيان صادر عن الشركة: "لقد نقل الصاروخ Long March 5 إلى منصة الإطلاق في نتشانغ جنوبي الصين يوم السبت 21 ديسمبر الجاري، وتم تثبيته على قاعدة الإطلاق في تمام الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (5:25 بتوقيت موسكو)".

وأضاف البيان " من المفترض أن يطلق الصاروخ إلى الفضاء في الـ 27 من ديسمبر، في تمام الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت موسكو).. في المستقبل قد يتم استخدام مثل هذه الصواريخ في البرنامج الفضائي الصيني المتعلق بالقمر والمريخ".

ويشير الخبراء في الشركة المصنعة لصواريخ Long March 5 إلى أن صواريخها صممت لتنقل نحو 25 طنا من الحمولة إلى المدارات الأرضية المنخفضة، ونحو 14 طنا للمدارات الفضائية الأبعد.

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أطلقت الصين أول صاروخ من هذا النوع إلى الفضاء في نوفمبر 2016، حيث نقل إلى مدارات الأرض حينها قمر Shijian-17 الصناعي، أما الإطلاق الثاني فكان في 2 يونيو 2017.

المصدر: تاس