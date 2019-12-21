الصين والبرازيل تطلقان قمرا صناعيا علميا

نجحت الصين والبرازيل الجمعة 20 ديسمبر بإطلاق قمر CBERS-4A المخصص للدراسات العلمية المرتبطة بالموارد الطبيعية للأرض.

وتبعا لوسائل الإعلام الصينية فإن إطلاق القمر مع الصاروخ الحامل جرى من قاعدة تايوان الفضائية شمال الصين، في تمام الساعة 11:22 بالتوقيت المحلي (6:22 بتوقيت موسكو).

ويبلغ وزن قمر CBERS-4A نحو 1.98 طن، وتم تزويده بـ 3 كاميرات عالية الدقة، اثنتان برازيليتان وواحدة صينية، ستلتقط جميعها صورا عالية الدقة للأرض من الفضاء.

وسيدور هذا القمر في مدار يبعد 628.6 كلم عن سطح الأرض، ويرسل الصور والبيانات إلى قواعد استقبال أرضية تبعد نحو 9 كلم عن مدينة كويابا البرازيلية.

ويعتبر CBERS-4A سادس قمر ينضم إلى مجموعة الأقمار التي أطلقت في إطار الاتفاقية الصينية البرازيلية للتعاون الفضائي التي وقعت عام 1988، والقمر الذي سبقه من هذه المجموعة تم إطلاقه في 7 ديسمبر 2017.

المصدر: تاس