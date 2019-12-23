هبوط ناجح لمركبة "ستارلاينر" الأمريكية غير المأهولة

أعلنت ناسا أن مركبة Starliner الأمريكية غير المأهولة هبطت بنجاح على الأرض الساعة 07.58 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي (15.58 بتوقيت موسكو) يوم 22 ديسمبر.

وأضافت أن هبوط المركبة تحقق بواسطة 3 مظلات في صحراء نيو-مكسيك.

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وقال ناطق باسم ناسا سيتم نقل المركبة لاحقا إلى ولاية فلوريدا حيث ستطلق إلى الفضاء مرة أخرى.

أما رئيس ناسا، جيم براندنستاين، فأعلن أن خبراء ناسا وشركة بوينغ المصنعة للمركبة استطاعوا إجراء الاختبارات العديدة المخطط لها. كما قال نائب رئيس شركة "بوينغ" الأمريكية إن كل أانظمة المركبة، بما فيها نظام قيادتها ونظام البقاء على قيد الحياة لرواد الفضاء، عملت على ما يرام، مشيرا إلى أن الخبراء تمكنوا من الاتصال بطاقم المحطة الفضائية الدولية، ما يعد أمرا مهما جدا للرحلات الفضائية المأهولة القادمة.

يذكر أن المركبة البالغ وزنها 13 طنا تتسع لـ7 رواد أطلقت بصاروخ "أطلس". وكان يتوقع أن تلتحم يوم 22 ديسمبر الجاري بالمحطة الفضائية الدولية، إلا أن خللا في نظام حساب الوقت منعها من تحقيق ذلك.

المصدر: تاس