مركبة Starliner الأمريكية تفشل بالوصول إلى المحطة الفضائية

أكدت وكالة ناسا أن مركبة Starliner التي طورتها شركة بوينغ لم تتمكن من الوصول إلى مدارها المحدد، وفشلت في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وقال بيان صادر عن ناسا إن "خللا أصاب نظام التوقيت الداخلي للمركبة بعد مدة من إطلاقها إلى الفضاء على متن الصاروخ Atlas V، ما منعها من الوصول إلى المدار الفضائي المفترض لتلتحم بمحطة الفضاء الدولية".

وأضاف البيان "المركبة حاليا في مدار مستقر في الفضاء، والخبراء في المحطات الأرضية يحاولون استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

وكانت ناسا قد اطلقت Starliner على متن الصاروخ Atlas V يوم الجمعة 20 ديسمبر الجاري من قاعدة كيب كانافيرال في تمام الساعة 6:36 بالتوقيت المحلي (14:36 بتوقيت موسكو، وجرت عملية الإطلاق بشكل طبيعي، وبعد 15 دقيقة من الإطلاق انفصلت المركبة عن الصاروخ الحامل لتبدأ رحلتها نحو المحطة، لكن عطلا فنيا أصابها منع محركاتها من إيصالها إلى المدار المفترض لتتمكن من الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية.

وطورت بوينغ هذه المركبة لتنافس من خلالها مركبات شركة "سبيس إكس" الأمريكية ومركبات "سويوز" الروسية، وكان من المفترض أن تختبر معداتها وأنظمتها الإلكترونية في الرحلة المذكورة لتطلقها في مهمات لاحقة لنقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: نوفوستي