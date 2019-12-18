روسيا تصمم صاروخا متعدد الاستخدامات

قال مدير المعهد التقني في جامعة جنوب الأورال الروسية الحكومية د. سيرغي فاؤولين، إن تصميم وتصنيع صاروخ "كورونا" متعدد الاستخدام يستغرق 8 أعوام.

وأوضح أن صاروخ "كورونا" الروسي متعدد الاستخدام لديه مرحلة واحدة يمكن استخدامها لإنشاء المحطات الفضائية أو نقل الحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأعاد، سيرغي فاؤولين، إلى الأذهان أن تصميم الصاروخ بدأ عام 1992 في مركز "ماكييف" الحكومي واستمر لغاية عام 2012 حين تم إيقافه لنقص التمويل.

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واقترح خبراء المركز في نوفمبر عام 2017 باستئناف العمل على تصميم الصاروخ. وأفاد ناطق باسم جامعة جنوب الأورال في نوفمبر عام 2019 بأن خبراءها جاهزون للانضمام إلى العمل على تصميم الصاروخ، مع العلم أن 3 مجسمات تصميمية للصاروخ قد تم إعدادها. وأضاف قائلا: "في حال انطلاق العمل على تصميم الصاروخ عام 2020 فإن نموذجا اختباريا له يكون جاهزا بحلول عام 2028.

وأعربت الجامعة عن جاهزيتها لتخريج خبراء لاستخدام وصيانة الصاروخ "كورونا".

المصدر: تاس