قاعدة "بايكونور" الفضائية تستقبل أقمار OneWeb

أكد بيان صادر عن مؤسسة "غلاف كوسموس" الروسية أن قاعدة "بايكونور" الفضائية" تسلمت دفعة من أقمار مجموعة OneWeb الفضائية.

وجاء في البيان الصادر عن الشركة "تم تسليم الدفعة الأولى من أقمار OneWeb التي من المفترض أن تطلق من قاعدة بايكونور قريبا، إلى الخبراء في القاعدة، وتم نقل هذه الأقمار بواسطة طائرة An-124 العملاقة".

وأضاف البيان "يعمل الخبراء في القاعدة على تجهيز الأقمار الصناعية استعدادا لإطلاقها إلى الفضاء بواسطة صاروخ سويوز الروسي في الـ 30 من يناير 2020، عملية الإطلاق ستتولاها شركة غلاف كوسموس الروسية، وتجري بموجب عقود موقعة مع شركة Arianespace".

إقرأ المزيد

وOneWeb هي منظومة أقمار صناعية طورت لتضم OneWeb وتطلق نحو 2000 قمر صناعي صغير ستدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، لتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

أطلقت أول 6 أقمار من هذه المنظومة في فبراير 2019 بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي من قاعدة "كورو" في غوايانا الفرنسية، ومن المخطط أن يطلق 600 قمر آخر عام 2020، ليبدأ استخدامها التجاري عام 2021.

المصدر: تاس