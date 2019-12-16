روسيا واليابان تخططان لتطوير روبوت قمري

أعلنت شركة "تقنيات أندرويد" التي ساهمت في تطوير الروبوت الفضائي الروسي "فيودور" عن نيتها التعاون مع شركة يابانية لتطوير روبوت يستخدم في المهمات العلمية على سطح القمر.

وفي مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية قال المدير التنفيذي للشركة، يفغيني دودوروف: "تخطط شركتنا بالتعاون مع زملائنا في شركة GITAI اليابانية لتطوير روبوت فضائي سيكون قادرا على تنفيذ مهام على سطح القمر".

وأضاف: "زملاؤنا اليابانيون يفكرون ويعملون بنفس النهج الذي نعمل عليه تقريبا، وهو تطوير أنظمة روبوتوية لاستكشاف الفضاء القريب والبعيد، وهدفنا الأول حاليا هو القمر، والمنظومات الروبوتية القادرة على تأدية المهام هناك".

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ونوه بأن شركة GITAI متخصصة بتطوير تقنيات تساعد بالتحكم بالروبوتات عن بعد، شبيهة بالتقنيات التي تطورها شركته، وتسمح تلك التقنيات بتوجيه هذه الروبوتات لتكرر حركات الشخص الذي يتولى توجيهها.

وأشار دودوروف إلى أن ممثلين عن شركة GITAI زاروا روسيا مؤخرا، وعقب مفاوضات معهم تم التوصل إلى اتفاق بشأن التعاون المشترك، وقال "سنوقع اتفاقا، بعدها سنضع خطط العمل المشترك لعامي 2020 و2021 وسنوات أخرى، الاتفاقية ستوقع قريبا.. بعد الانتهاء من تطوير منظومة روبوتية واعدة نخطط للتواصل مع مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية ووكالة الفضاء اليابانية لضمان استخدام هذه المنظومة".

المصدر: تاس