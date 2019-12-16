صورة مدهشة من الفضاء للأمريكيتين

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية صورة ليلية مذهلة للأمريكيتين من الفضاء، تم إنشاؤها بواسطة بيانات القمر الصناعي Suomi NPP التابع لوكالة ناسا عام 2012.

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وأوضحت ناسا أن مشاهدة مثل هذه الصور الليلية أصبحت ممكنة بفضل مستشعر Visible Infrared Imaging Radiometer Suite على متن قمر الأرصاد الجوية Suomi NPP التابع للوكالة.

ويعتمد مستشعر Visible Infrared Imaging Radiometer Suite المعروف اختصارا باسم VIIRS الضوء في مجموعة من الأطوال الموجية من الأخضر إلى الأشعة تحت الحمراء القريبة، ويستخدم تقنيات الترشيح لمراقبة الإشارات الخافتة مثل أضواء المدينة، ومشاعل الغاز والشفق وحرائق الغابات وضوء القمر المنعكس.

وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أنه "في هذه الحالة، تمت إزالة الشفق القطبي والحرائق وغيرها من الضوء الشارد للتركيز على أضواء المدينة".

وتندرج صورة كل من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ضمن آخر كتاب إلكتروني أصدرته ناسا، Earth at Night، والذي يحتوي على العديد من الصور لكوكبنا من الفضاء.

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وأضافت ناسا: "على مدار 25 عاما تقريبا، كانت صور الأقمار الصناعية للأرض في الليل بمثابة أداة بحث أساسية"، وتابعت: "توضح الصورة كيف أن البشر أناروا الكوكب وشكلوه بطرق عميقة منذ اختراع المصباح الكهربائي قبل 140 عاما".

المصدر: ميرور