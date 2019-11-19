كيف تبدو كوريا الشمالية من الفضاء؟

حظي رائد على متن محطة الفضاء الدولية بفرصة لرؤية أكثر الدول انعزالا في العالم، بين عامي 2015 و2016.

وشارك رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، سكوت كيلي، تجربته في رؤية كوريا الشمالية من الفضاء، مدعيا أنها كانت وجهة النظر "الأكثر إثارة للصدمة" و"القاتمة" التي شاهدها على الإطلاق.

Since I was on @Space_Station 4 years ago, #Pyongyang remains an island of light in an otherwise dark #northkorea . pic.twitter.com/5RoYzZloZz — Scott Kelly (@StationCDRKelly) May 30, 2015

وشغل كيلي منصب قائد محطة الفضاء الدولية في ثلاث بعثات، حيث أمضى ما مجموعه 520 يوما في الفضاء. وخلال فترات وجوده على متن المحطة الفضائية الدولية، شهد رائد الفضاء الأمريكي التعتيم الذي يعم كوريا الشمالية كل ليلة، حيث وصفها خلال مؤتمر بالفيديو في استضافة من قبل Google Zeitgeist، (وهي عبارة عن مجموعة من المحادثات مع الأشخاص الذين يغيرون العالم)، عندما سأله أحد الحضور عن انطباعاته حول شبه الجزيرة الكورية، قائلا إنها "محيط من الظلام" بين بلدان أخرى مضاءة بشكل مشرق، وأضاف: "إنه لأمر مروع كيف أن الوضع قاتم للغاية بالنسبة لهؤلاء الناس".

Photo shared by @StationCDRKelly from Space shows overhead view of North Korea without electricity pic.twitter.com/V2T7Tw6OGf#YearInSpace — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 26, 2015

كما أشار كيلي إلى أنه "خلال النهار، عندما تنظر إلى كوريا الشمالية، من المدهش أن ترى أن الهواء لا يبدو نظيفا للغاية، ولكن من الواضح أنه ليس بسبب الصناعة الكورية الشمالية، بل هو التلوث الذي تولده الصين".

وأضاف: "إنه بالفعل وضع سيئ في كل مكان، وكما قلت، من المروع للغاية أن نرى هذا بأم أعيننا".

في محاولة لتقنين الطاقة، يقوم النظام الكوري الشمالي بإطفاء الأنوار في كافة أنحاء البلاد طوال الليل.

وعند النظر إليها من الفضاء في الليل، فإن مصدر الضوء الوحيد المرئي هو العاصمة بيونغ يانغ، مقر سلطة النظام الكوري الشمالي.

That's no island! That's #Pyongyang! A speck of light in an otherwise black #NorthKorea! pic.twitter.com/PjDuYDBdoI — Scott Kelly (@StationCDRKelly) February 16, 2017

المصدر إكسبرس